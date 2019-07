Disavventura per Wanda Nara in vacanza al lago di Como: la moto d’acqua della moglie di Icardi si ribalta – FOTO

Piccolo incidente senza particolari ripercussioni per Wanda Nara: la moto d’acqua della moglie-agente di Mauro Icardi si è ribaltata sulle acque del lago di Como.

Wanda aveva deciso di fare un giro sul mezzo insieme a due amici. Nulla di grave per lei né per le altre persone in sua compagnia.

L’amata di Icardi ha documentato la disavventura con le storie di Instagram.