Incontro Milan-Fiorentina per Veretout, Napoli alla finestra. Le ultime

Continua a essere sempre più misterioso il futuro di Jordan Veretout: Roma, Napoli e Milan sul giocatore, il punto

Sono rimaste solo due squadre nella corsa a Jordan Veretout: Milan e Napoli. Esattamente in questo ordine. Come informa Alfredo Pedullà il Napoli si è inserito con forza, a maggior ragione dopo la cessione di Diawara alla Roma. E nel pomeriggio ci sono stati contatti con la Fiorentina, si è parlato di contropartite (Rog) con la volontà di riaggiornarsi.

Dall’altra parte il Milan è convinto di poter andare fino in fondo, ha fissato per martedì (se non ci saranno variazioni di programma) il summit con il club toscano, a conferma che i tempi non saranno brevi. Sia per il rossoneri che per i partenopei.