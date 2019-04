Incredibile Fabbri! Non vede il tocco di braccio di Alex Sandro in area – VIDEO

Grave errore dell’arbitro Michael Fabbri che non assegna un rigore al Milan per tocco di braccio di Alex Sandro

Primo episodio da moviola in Juve-Milan. Al 35′ il gioco si interrompe per un controllo VAR su un sospetto tocco di braccio di Alex Sandro in area di rigore. In effetti, dai tanti replay proposti, si nota come il cross di Calhanoglu impatti sul braccio del brasiliano (largo) senza toccare alcuna parte del corpo in precedenza.

Nonostante il VAR richiami Fabbri a bordo campo per l’on field review, il direttore di gara non assegna il calcio di rigore ai rossoneri tra lo stupore generale.