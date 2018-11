Incredibile Felipe Melo: si inventa un gol pazzesco – VIDEO

L’ex centrocampista di Juve e Inter si inventa una volée pazzesca, che lancia il suo Palmeiras contro la Fluminense

Mastino a chi? Felipe Melo in Brasile è letteralmente rinato e i gol le prestazioni con la maglia bianconverde del Palmeiras sono lì a dimostrarlo. In Italia l’avevamo conosciuto come il non classico brasiliano con i piedi raffinati. Più padrone della mediana che regista della squadra. Questa notte però Felipe ha deciso di stupire tutti, inventandosi un gol da leggenda. La partita è Palmeiras-Fluminense, 34^ giornata della Serie A brasiliana. A dieci minuti dalla fine, il Verdão conduce per 1-0: un punteggio che la squadra di Scolari, lanciata verso la vittoria del campionato, deve difendere. Ma Felipe Melo fa di più si inventa un gol pazzesco con una voleè di rara bellezza.