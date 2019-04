Incubo Marassi per l’Inter: contro il Genoa cinque sconfitte nelle ultime sette

L’Inter è attesa da un match delicatissimo. Contro il Genoa è vietato sbagliare ma i precedenti tra le due squadre sono un incubo per i nerazzurri

L’occasione che l’Inter ha buttato al vento per chiudere il discorso Champions rischia di pesare come un macigno nel finale di stagione. I nerazzurri, infatti, sono attesi da un ciclo durissimo di partite (Genoa, Atalanta, Juve nel giro di un mese) e ogni ulteriore passo falso può costare carissimo. Per questo motivo Spalletti dovrà rimboccarsi le maniche e pretendere da tutta la sua rosa il massimo dell’impegno e della dedizione per centrare la qualificazione in Champions, obiettivo minimo richiesto dalla dirigenza cinese. Dopo il brutto k.o. casalingo contro la Lazio servono risposte e servono subito.

A partire dal turno infrasettimanale che contrapporrà il Biscione al Grifone. Match delicatissimo quello di Marassi che potrebbe segnare anche il ritorno in campo di Mauro Icardi dopo oltre un mese. Valutazioni che dovrà fare Spalletti in queste 48 ore prima del match ma che intanto guarda con poca fiducia ai precedenti tra le due squadre. Perchè se è vero che a San Siro non c’è stata quasi mai partita per il Genoa è altrettanto vero che tra le mura casalinghe il trend si inverte. I rossoblù vincono ininterrottamente da cinque partite contro l’Inter, la cui ultima vittoria risale al 13 dicembre 2011 con rete di Nagatomo.

Le ultime sette partite giocate al Marassi contro il Genoa sono state un incubo per l’Inter che ha racimolato una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. A Spalletti e alla squadra il compito, per nulla scontato, di tornare a Milano con una vittoria pesantissima, che manderebbe un messaggio forte e chiaro alle dirette concorrenti.