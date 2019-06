Infantino: «Boban al Milan? Lo incateno alla Torre Eiffel»

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha commentato l’arresto del vicepresidente Ahmad e del possibile approdo di Boban al Milan

Il rieletto presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato a Sky Sport dell’arresto odierno del vicepresidente della Fifa Ahmad e presidente del Caf, Ahmad. Qualche battuta poi sul possibile trasferimento di Boban al Milan.

Le sue parole: «Tolleranza zero, saremo pronti ad agire. Stiamo cercando di dare alla Fifa il volto che merita. Il giorno dopo le elezioni, che dovrebbe essere un giorno di festa, un presidente di una Confederazione viene portato in questura per essere interrogato su illeciti nella sua Confederazione. Tutto questo è triste, il caso Ahmad resta da chiarire. Boban? Lo incateno alla Torre Eiffel»