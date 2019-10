Gianni Infantino parla del campionato italiano e della Juventus. Le parole del presidente della Fifa sui bianconeri

Dal Festival dello Sport, Gianni Infantino parla del campionato italiano e in particolare della Juventus.

«Colmato il gap con la Juventus? No, perché domenica ha vinto. Il campionato però è ancora lungo, so che sono frasi fatte ma è così. I conti si fanno alla fine comunque. La Juve è fortissima ma non da oggi, da anni. Hanno lavorato bene» ha dichiarato il presidente della Fifa.