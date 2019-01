Infermeria Juventus, Allegri recupera pedine per la gara di Tim Cup con l’Atalanta? Le condizioni di Pjanic, Khedira e Mandzukic

L’infermeria Juventus inizia a svuotarsi? Solo ieri la conta degli infortunati in casa bianconera ha dovuto registrare una nuova presenza, quella di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus ha lasciato anzitempo il terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma per una distorsione alla caviglia maturata nel primo tempo contro la Lazio. Il calciatore ha lasciato l’Olimpico in stampelle e quest’oggi gli esami hanno evidenziato un possibile stop di un mese che dovrebbe costargli la presenza nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid.

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Sia Miralem Pjanic che Mario Mandzukic e Sami Khedira questo pomeriggio hanno svolto parzialmente l’ultima seduta di allenamento con il resto del gruppo. Tutti e tre sono vicini al completo recupero e presto saranno totalmente a disposizione. Per Pjanic è pronta una maglia da titolare mercoledì a Bergamo, visto che anche Allegri nel post-partita con la Lazio ha confermato che il regista bosniaco ci sarà.