Infortuni Brasile, novità da Danilo e Alex Sandro: ecco come stanno

Infortuni Brasile, arrivano novità anche da Danilo e Alex Sandro: ecco come stanno i due terzini verdeoro

Arrivano novità in merito alle condizioni di Alex Sandro e Danilo, entrambi alle prese con i percorsi di recupero dai rispettivi infortuni rimediati con il Brasile al Mondiale.

Stando a quanto riferisce il sito ufficiale di Neymar, infatti, i due difensori della Juve hanno svolto oggi dei lavori individuali per provare a tornare in tempo per gli ottavi di finale.