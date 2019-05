Infortuni Juve, 39 ko in stagione: 8 solo ad aprile! Il caso 

È salito a 39 il numero degli infortuni della Juve in questa stagione: 8 ko sono arrivati solamente nel mese di aprile. Il caso

Aprile si può considerare un mese da dimenticare per la Juventus. Non solo per quanto riguarda l’eliminazione dalla Champions per opera dell’Ajax, ma anche per quanto riguarda gli infortuni. Sebbene i bianconeri abbiano vinto l’ottavo Scudetto di fila, ci sono più ombre che luci sulla preparazione atletica della squadra di Allegri. I forfait di Emre Can e Rugani nel Derby, è salito a 39 il numero di infortuni in stagione.

Con le loro defezioni, è aumentato poi ad 8 il numero di problemi muscolare accusati dai bianconeri nell’ultimo mese. 8 problemi muscolari su 22 in stagione sono circa il 36% del totale. Ma non è tutto. Delle quattro semifinaliste di Champions, la Juve è la seconda squadra che ha rimediato più assenze complessive (190). Solo il Tottenham ha fatto peggio con 221.