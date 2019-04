Juventus: Paulo Dybala e Mario Mandzukic recuperano dagli infortuni per la gara contro il Milan, Cristiano Ronaldo a lavoro per l’Ajax, ok Spinazzola, dubbio Douglas Costa

In vista della partita di sabato pomeriggio contro il Milan, che potrebbe risultare addirittura già decisiva per la conquista dello Scudetto, la Juventus fa la conta degli infortunati. Nessuna pressione sul recupero di alcune delle pedine fondamentali in vista delle prossime settimane: il viatico su cui guardare all’orizzonte sarà sempre quello del 10 aprile prossimo, andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, anche se già oggi è possibile comprendere qualcosa di più. Saranno ad esempio quasi sicuramente recuperati per la gara con i rossoneri in attacco sia Paulo Dybala (fermo dalla gara con l’Empoli di settimana scorsa), che Mario Mandzukic (alle prese con un attacco febbrile in settimana).

Resta invece più complessa la situazione di Cristiano Ronaldo, per il quale si susseguono indiscrezioni di ogni tipo: il portoghese, ancora alle prese con la fisioterapia dopo l’infortunio muscolare riportato in nazionale oltre una settimana fa, secondo Tuttosport sarebbe ancora a lavoro in vista dell’Ajax e potrebbero esserci effettivamente chance di vederlo in campo ad Amsterdam. Sicuramente di ritorno a breve Leonardo Spinazzola, che aveva accusato negli ultimi giorni un piccolo fastidio al ginocchio, mentre restano i dubbi su Douglas Costa, fermo ormai da mesi, per il quale domani dovrebbe esserci un nuovo esame decisivo. Settimana prossima tornernanno in gruppo anche Sami Khedira, Mattia Perin, Andrea Barzagli e Juan Cuadrado, che inizieranno subito lavoro specifico per riprendere il ritmo gara.