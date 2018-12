Infortunio Allan, problema alla schiena: salta la Spal

Il centrocampista del Napoli ko prima della gara con la Spal. Infortunio Allan: il brasiliano salterà la gara con gli estensi

Problemi per Carlo Ancelotti e per il Napoli in vista della sfida tra Napoli e Spal in programma sabato 22 dicembre al San Paolo: Allan, centrocampista tuttofare, uno dei più impiegati, non sarà a disposizione del tecnico azzurro per la gara contro gli estensi a causa di un problema alla schiena. Il giocatore salterà la gara contro la Spal e, salvo sorprese, tornerà a disposizione contro l’Inter. Infortunio Allan, ecco le parole di Ancelotti in conferenza sulle condizioni del brasiliano: «Abbiamo tutta la rosa a disposizione, tranne Allan che ha un problema alla schiena, compreso Mario Rui che è rientrato da problemi suoi. Allan recupererà per l’Inter? “Sì, non può giocare domani per il classico colpo della strega»