Infortunio Amrabat: affaticamento muscolare per il centrocampista che non sarà disponibile contro il Brescia

Tegola dell’ultimo minuto per Ivan Juric. Sofyan Amrabat non sarà a disposizione per il match contro il Brescia. Il centrocampista gialloblù ha accusato un affaticamento muscolare che l’ha tolto dalla lista dei convocati per il match di stasera.

Amrabat si aggiunge così alla lista formata da Ajdapong, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie e Danzi oltre allo squalificato Pessina.