Infortunio Ansaldi in Torino-Sassuolo: l’esterno granata esce al 23′ di Torino-Sassuolo lasciando il posto a Iago Falque

Infortunio Ansaldi durante Torino-Sassuolo: il giocatore granata ha dovuto abbandonare il campo intorno al 23′ del primo tempo per un problema al ginocchio. L’allenatore granata Walter Mazzarri ha sostituito l’argentino facendo entrare in campo Iago Falque. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Ansaldi, che al momento non sembrano comunque destare preoccupazione.