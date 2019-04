Infortunio Bakayoko: problema alla caviglia per il francese nel primo tempo. Gattuso lo sostituisce nella ripresa con Cutrone

Preoccupa Bakayoko in casa Milan, nei primi minuti della sfida con il Parma il francese ha subito un duro colpo alla caviglia e per precauzione Gattuso aveva mandato a scaldare Biglia. Il numero 14 rossonero però ha stretto i denti e continuato a giocare fino al minuto 58 quando ha lasciato il posto a Cutrone. Sia per precauzione ma anche per cambiare modulo, il tecnico rossonero ha preferito far uscire Bakayoko, le quali condizioni saranno valutate.