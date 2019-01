Infortunio Baselli, un problema al ginocchio sinistro costringe il centrocampista del Torino ad uscire dal campo: al suo posto entra Lukic

Daniele Baselli è uscito dal campo al 33′ del secondo tempo per dar spazio a Lukic. In precedenza, il centrocampista del Toro aveva chiesto il cambio per un problema al ginocchio sinistro. Il granata era infatti caduto male su se stesso in un intervento precedente, ma inizialmente sembrava potesse farcela a continuare a giocare. E invece non ce l’ha fatta a proseguire. Si spera che non sia nulla di grave. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.