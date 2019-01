Infortunio Benatia, fuori per un fastidio muscolare: non sarà presente in Bologna-Juventus, al suo posto gioca Chiellini

Brutte notizie per la Juventus questa sera in Coppa Italia contro il Bologna al Dall’Ara. Il difensore della Nazionale marocchia, Benatia, non sarà infatti presente dal 1′. Nel corso del riscaldamento pre-match ha infatti accusato un fastidio muscolare che l’ha costretto a dare forfait. Per questo motivo giocherà Chiellini, che invece era dato in panchina. Si tratta di una brutta tegola considerando il precedente infortunio di Rugani nell’allenamento pomeridiano.