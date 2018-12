Infortunio Bereszynski: problema muscolare, Samp in apprensione

Sampdoria in apprensione per le condizioni del terzino destro. Infortunio Bereszynski: le ultimissime notizie sul rientro

Serata da dimenticare, quella di sabato, per BartoszBereszynski, terzino destro della Sampdoria. Il laterale destro polacco dei doriani ha lasciato anzitempo il campo per l’espulsione rimediata nel corso della sfida contro la Lazio ma dopo la gara è stato visto con le stampelle. InfortunioBereszynski: il laterale destro non è al meglio e la Sampdoria è in apprensione. Il giocatore polacco avrebbe accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Nelle prossime ore verranno effettuati i consueti accertamenti che diranno di più sulle sue condizioni. La Samp teme che si tratti di uno stiramento. Presto nuovi aggiornamenti.