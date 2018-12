Infortunio Bernardeschi: sofferto un risentimento muscolare nel lavoro di scarico dopo la gara contro i giallorossi

Nuovo stop per Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus non ha ancora trovato la giusta condizione quest’anno, dopo un inizio importante con i due gol nelle prime quattro partite. Poi tra il problema agli adduttori e la folta concorrenza bianconera, le occasioni sono diminuite: solo 10 minuti giocati contro la sua ex Fiorentina dal 28 ottobre. Ora una nuova tegola arriva direttamente dalla Juventus: nel lavoro in palestra post Roma, l’esterno ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati in seguito, ma la sua presenza contro l’Atalanta è da escludere, probabile un rientro dopo le vacanze.