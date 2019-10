Infortunio Bruno Alves: lesione muscolare al bicipite femorale

Bruno Alves non è stato inserito nella lista dei convocati in vista del Genoa a causa di un infortunio subito durante l’allenamento del Parma

Durante l’allenamento odierno del Parma in vista della sfida contro il Genoa si è fermato il capitano Bruno Alves. Come informa il comunicato apparso sul sito ufficiale gialloblù, il portoghese non prenderà parte alla sfida contro il Grifone.

«Bruno Alves durante l’allenamento odierno ha subito una lesione distrattiva muscolare al bicipite femorale, la cui entità sarà meglio definita con gli accertamenti che saranno eseguiti lunedì mattina. Sono già iniziate le terapie del caso»