Infortunio Calhanoglu: convocato per Juve-Milan

Il turco potrebbe non esserci domani sera contro la Juventus. Infortunio Calhanoglu: ecco le condizioni del giocatore rossonero

Rino Gattuso ‘smentisce’ Sky Sport. Il centrocampista turco si è allenato con la squadra ed è stato convocato per la sfida di domani sera contro la Juventus. Salvo sorprese dunque, il calciatore sarà titolare nella sfida dell’Allianz.

Infortunio Calhanoglu: a rischio per Juve-Milan – 5 aprile

Gattuso rinuncia ad Hakan Calhanoglu? Il centrocampista del Milan, uno degli indispensabili di Ringhio, potrebbe saltare la prossima sfida contro la Juventus in programma sabato prossimo, alle 18, all’Allianz Stadium. Secondo Sky Sport, il tecnico dovrebbe puntare o sul 4-3-3 o sul 4-4-2 ma molto dipenderà anche dalle condizioni di Calhanoglu. Infortunio Calhanoglu: le ultime. Il turco infatti non è al meglio per un problema accusato ieri in allenamento ed è da valutare in vista della gara di domani. Sicuro invece il rientro di Kessie, out con l’Udinese ma pienamente recuperato e titolare domani. Dovrebbe esserci spazio anche per Suso.