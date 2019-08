Infortunio Cassata, il centrocampista del Genoa ha subito una frattura composta ad un dito del piede: salta la Roma

Come riportato dal club rossoblù, arrivano brutte notizie in vista della prima di campionato contro la Roma. Il Genoa non potrà infatti contare sul neo arrivato Francesco Cassata del Sassuolo.

Il centrocampista è infatti stato costretto a fermarsi per una frattura composta della falange prossimale del quinto dito di un piede. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni