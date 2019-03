Infortunio Chiesa, problema all’inguine: a rischio la sua presenza contro il Torino

Dopo l’infortunio accusato in Nazionale, Chiesa è tornato ad allenarsi. Resta in dubbio la sua presenza in campo contro il Torino

«E’ tornato con un sovraccarico dalla Nazionale, non ha ancora lavorato con la squadra e sarà difficile vederlo domenica contro il Toro, dobbiamo pensare a tutelare la sua salute e naturalmente quella di tutti i calciatori» ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro i granata. Il giocatore, salvo sorprese, non sarà in campo domenica prossima.

Infortunio Chiesa, può saltare Fiorentina-Torino. Il comunicato della Fiorentina – 27 marzo

La Fiorentina ha emesso un comunicato stampa nel quale vengono chiarite le condizioni fisiche di Federico Chiesa: «La Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa, rientrato dal ritiro della Nazionale, ha ripreso da sabato 23 marzo sotto la guida dello staff medico viola, un lavoro personalizzato. Da oggi il calciatore ha iniziato l’attività sul campo, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente».

Per il prossimo match di Serie A contro il Torino, resta in dubbio la presenza in campo dell’attaccante.

Infortunio Chiesa, il problema accusato con gli Azzurri preoccupa, confermato il problema all’inguine: lascia la Nazionale e torna a Firenze

Brutte notizie per Federico Chiesa e la Fiorentina. Il giocatore lascia il ritiro della Nazionale, saltando quindi le partite con Finlandia e Lichtenstein. La Fiorentina però deve fare attenzione nella gestione del giocatore per evitare il peggio: l’ala viola si era fermata contro la Lazio per un problema al muscolo retto femorale che lo ha costretto al cambio.

Lo scenario peggiore è quello della pubalgia: il muscolo retto femorale infatti termina in corrispondenza del pube. Chiesa si porta dietro questo fastidio da tre settimane oramai, e un problema di questo tipo richiederebbe terapie lunghe e specifiche.

L’attaccante della Fiorentina è tornato ad allenarsi con la Nazionale – 20 marzo, ore 13.35

Nulla di preoccupante per Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina aveva lasciato l’allenamento di ieri della Nazionale per un fastidio muscolare. Si era trattato solo di un legger sovraccarico. Il classe 97′ tornerà in gruppo con la Nazionale.

Il calciatore della Fiorentina ha interrotto l’allenamento con la Nazionale. Infortunio Chiesa: le ultimissime e gli aggiornamenti

Federico Chiesa ko in Nazionale. Problemi per Roberto Mancini e per Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni. L’Italia affronterà Finlandia e Liechtenstein in vista delle qualificazioni a Euro 2020 e potrebbe fare a meno di Chiesa. Infortunio Chiesa: problema agli adduttori per l’esterno classe ’97. Il giocatore ha interrotto l’allenamento a causa del problema agli adduttori.

Da valutare dunque le sue condizioni in vista delle due sfide della Nazionale. Presto nuovi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore viola, uno dei punti fermi della Nazionale di Mancini e della Fiorentina di Stefano Pioli.