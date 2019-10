Infortunio Chiesa: l’ala della Fiorentina abbandona Italia Grecia. Le novità

L’Italia di Mancini perde l’esterno della Fiorentina Federico Chiesa: infortunio per il giocatore viola contro la Grecia

Tegola per la Fiorentina: Federico Chiesa ha lasciato il campo anzitempo nel corso di Italia Grecia, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il giocatore, uscito per infortunio, ha lasciato il posto a Bernardeschi al 39′.

Dovrebbe essere un problema al flessore ad aver costretto Mancini a sostituire il giovane talento della Nazionale. Si attendono novità da parte dello staff medico sulle condizioni di Federico Chiesa.