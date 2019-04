Infortunio Colley, il difensore della Sampdoria esce dopo aver preso un duro colpo al volto da parte di Belotti: entra Tonelli

Al 33′ del primo tempo, Omar Colley ha preso un duro colpo in volto da parte di Andrea Belotti. Dopo esser rimasto fuori dal campo con una borsa del ghiaccio e, a causa di ciò, la Sampdoria ha subito il gol dell’1-0, il difensore della Samp non è riuscito a restare in campo per più di 10 minuti.

Per tale motivo al 41′ del primo tempo, Colley ha chiesto di uscire per dar spazio a Tonelli in difesa. Non si sa bene l’entità dell’infortunio e se il problema sia solo al volto dato che è uscito zoppicando. Seguiranno aggiornamenti.