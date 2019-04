Infortunio Conti: problema muscolare per il terzino, non convocato da Gattuso

Infortunio Conti: problema muscolare per il terzino rossonero che non è stato convocato da Gattuso per la sfida contro l’Udinese

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese di domani alle 19. Manca Andrea Conti, costretto ai box per un affaticamento al muscolo flessore della coscia sinistra. L’ex Atalanta domani svolgerà degli esami medici specifici per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire eventuali tempi di recupero.