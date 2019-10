Infortunio Cristante, il giocatore a rischio intervento. Il comunicato

Infortunio Cristante, distacco del tendine dell’adduttore destro per il centrocampista. Nelle prossime ore si deciderà la terapia

Bryan Cristante si è fermato nella trasferta di Genova contro la Sampdoria, alzando bandiera bianca dopo pochissimi minuti. Per il centrocampista problema al pube, confermato dal bollettino medico pubblicato dalla Roma.

«Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato per Bryan Cristante un distacco del tendine dell’adduttore destro. Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero del calciatore», si legge in una nota ufficiale.