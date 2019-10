Infortunio Cristante, operazione rinviata. Le ultime sul centrocampista

Infortunio Cristante, attualmente rimandata l’operazione chirurgica. Si deciderà se intervenire dopo una terapia conservativa di 10 giorni

Bryan Cristante non si sottoporrà immediatamente a intervento chirurgico. Il giocatore della Roma, infortunatosi all’adduttore con la Sampdoria, è volato in Finlandia per farsi consultare dai medici Orava e Lempainen.

Si è optato, per adesso, per una terapia conservativa che andrà in atto nei prossimi 10 giorni. Dopo di che il centrocampista, di comune accordo con gli esperti, deciderà se optare per l’intervento chirurgico o meno.