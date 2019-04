Infortunio De Jong: il centrocampista dell’Ajax Frankie De Jong ha abbandonato il match di campionato contro l’Excelsior per un problema muscolare

Allarme De Jong in casa Ajax. Al 26′ del primo tempo, Frenkie De Jong ha abbandonato il terreno di gioco per un problema muscolare. Il talentuoso centrocampista dell’Ajax mentre usciva dal campo si massaggiava l’adduttore della coscia destra. Infortunio muscolare? Semplice contrattura? Non è dato sapere. I tifosi biancorossi trattengono il fiato a tre giorni dall’importantissima sfida contro la Juve in Champions League.