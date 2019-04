Infortunio De Rossi: problema muscolare per il centrocampista

De Rossi esce dolorante dal match contro l’Udinese. Potrebbe trattarsi di guaio muscolare. Al suo posto Cenzig Under

Dopo essere stato in dubbio per la partita di oggi per una contusione al ginocchio, Daniele De Rossi è costretto ad uscire sofferente anzitempo per quello che sembra essere un problema muscolare. Al suo posto è entrato Cenzig Under.

Dal labiale di Ranieri si legge: «è strappo?» e De Rossi avrebbe fatto cenno affermativo con la testa verso la panchina. La situazione resta da valutare. Si aspettano aggiornamenti dallo staff medico della Roma.