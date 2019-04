Infortunio De Rossi: a rischio per Roma-Udinese

Problemi per Ranieri che potrebbe rinunciare al suo capitano. Infortunio De Rossi: le ultimissime in vista di Roma-Udinese

Ancora un problema fisico per Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma, autore del gol decisivo nella sfida contro la Sampdoria, non si è allenato a causa di un problema al ginocchio sinistro e la sua presenza appare in dubbio nel prossimo match di campionato tra la Roma e l’Udinese. Infortunio De Rossi: le ultime.

Il capitano romanista ha rimediato una botta al ginocchio sinistro nell’allenamento di ieri, oggi ha sostenuto una seduta individuale. Le sue condizioni verranno valutate meglio nella giornata di domani. Al momento dunque DDR rimane in dubbio per la gara contro l’Udinese.