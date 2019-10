Infortunio Dessena: il messaggio speciale del Cagliari per l’ex – FOTO

Il Cagliari ha mandato un pensiero speciale all’ex Daniele Dessena, centrocampista del Brescia che ieri ha subito un grave infortunio

Nel match tra Brescia e Fiorentina, Daniele Dessena ha subito un bruttissimo intervento di Pulgar che lo ha lasciato a terra in lacrime e lo ha costretto a lasciare il campo in barella. In attesa di esami specifici, tutti rimangono con il fiato sospeso: la paura è infatti quella di un nuovo, lungo stop. Al centrocampista sono arrivati tanti messaggi di vicinanza, tra cui quello del Cagliari, sua squadra per 9 anni.

«Forza Daniele, sei un guerriero. Ti abbracciamo forte, siamo conte anche in questa battaglia» ha scritto il club sardo.