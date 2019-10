Infortunio Diawara: il centrocampista costretto ad uscire. I dettagli

Infortunio Diawara: il centrocampista della Roma costretto ad uscire al 30′. Al suo posto è entrato Antonucci

Brutto periodo per quanto riguarda l’infermeria della Roma. Altro infortunio per la squadra giallorossa: Amadou Diawara, infatti, è stato costretto ad uscire al 30′ minuto della sfida tra Roma e Cagliari.

Come riportato da Sky Sport, si teme la rottura del crociato del ginocchio sinistro, diagnosi che suonerebbe come una maledizione per l’ambiente della Roma. Al posto del centrocampista ex Napoli, dentro Antonucci. Diawara è stato trasportato a Villa Stuart per gli esami del caso.