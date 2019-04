Milan: Gigio Donnarumma ed Andrea Conti quasi pronti per tornare in campo per il big match contro la Lazio, rimarrà fermo ai box ancora un po’ invece Lucas Paquetà

Il big match contro la Lazio di sabato sera incombe e il Milan ha fretta di recuperare alcuni dei suoi giocatori più preziosi in vista della sfida che potrebbe decretare il destino di un’intera stagione: in ballo c’è la qualificazione in Champions League. Buone notizie arrivano nelle ultime ore dall’infermeria rossonera, a partire da quelle riguardanti Gigio Donnarumma: il portiere, fermo quasi da un paio di settimane per un problema muscolare riportato contro l’Udinese, dovrebbe essere in campo contro i biancocelesti. Come riportato stamane da Tuttosport, anche se non ancora al massimo della forma, l’estremo difensore rossonero avrebbe dato segnali incoraggianti a Gennaro Gattuso ieri, tanto da far pensare ad un suo impiego a partire dal primo minuto sabato.

Buoni segnali però non arrivano soltanto da Donnarumma, ma pure da Andrea Conti, reduce dall’ennesimo infortunio in carriera (anche per lui un problema muscolare): il terzino, ai box da due settimane, correrebbe a pieno regime verso la partita con la Lazio. Difficilmente potrebbe essere subito titolare, ma indubbiamente è una freccia in più nell’arco di Gattuso da poter utilizzare a match in corso. Per lui come per Donnarumma vale più o meno lo stesso discorso: saranno utilizzati soltanto se non ci sarà pericolo di ricadute, perché nel finale di stagione sarà fondamentale avere tutti a disposizione. Lo sa anche Lucas Paquetà, out da una una decina di giorni (per lui infortunio alla caviglia contro l’Udinese): il suo rientro in squadra è previsto per subito dopo Pasqua.