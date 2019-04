Infortunio Douglas Costa: pronto per Ajax-Juve

Il brasiliano si avvicina al rientro. Infortunio Douglas Costa: salvo sorprese sarà convocato contro l’Ajax

Douglas Costa intravede la luce in fondo al tunnel. Il giocatore della Juventus ha provato a forzare per rientrare con l’Atletico Madrid ma un nuovo stop in allenamento ha costretto il brasiliano al forfait. Il calciatore si è dunque allenato a parte ma è pronto per la gara contro l’Ajax. Infortunio Douglas Costa: le ultimissime.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’esterno della Juventus ha lavorato in gruppo e, salvo sorprese, sarà convocato per la prossima gara di Champions tra la Juventus e l’Ajax. Un recupero importante per Massimiliano Allegri che potrà contare su un’arma importante per scardinare la difesa dei Lancieri.