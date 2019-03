Allarme in casa Juventus. Infortunio Douglas Costa: può saltare anche la sfida con l’Ajax. Ecco come stanno le cose – 29 marzo

«Quando torno? Domenica ho l’ultimo controllo, poi finalmente torno. Ho tanta voglia di tornare in campo. Forza Juve, sempre»: parole e musica di Douglas Costa che ha parlato così sui social, rispondendo alle domande di un tifoso. Massimiliano Allegri, poco prima, in conferenza stampa, aveva annunciato le visite mediche nella giornata di lunedì per il brasiliano che può rientrare con il Milan o al massimo con l’Ajax.

Infortunio Douglas Costa: esami ok ma è a rischio per l’Ajax – 22 marzo

Il giocatore della Juventus Douglas Costa può saltare la sfida di andata (ma anche quella di ritorno) con l’Ajax. Ieri esami ok per il brasiliano che è ancora indietro di condizione e per questo motivo il suo recupero con i Lancieri non è affatto semplice. Il brasiliano quindi riprenderà il programma personalizzato e la prossima settimana verrà nuovamente valutato.

Infortunio Douglas Costa: nuovi esami, a rischio per l’Ajax – 21 marzo

Douglas Costa ancora ko. L’esterno della Juventus ha provato a forzare per rientrare con l’Atletico Madrid ma un nuovo stop in allenamento ha costretto il brasiliano al forfait. Infortunio Douglas Costa: secondo Il Corriere di Torino, oggi sono previsti nuovi esami alla coscia per il giocatore della Juve. Dall’esito dei test si capirà se il brasiliano sarà in grado di recuperare per la gara di andata contro l’Ajax in programma il 10 aprile oppure se salterà entrambi i match (il ritorno è in programma 6 giorni dopo). Ore importanti per Douglas: Juve in apprensione.