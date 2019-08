Infortunio Douglas Costa: le condizioni del giocatore della Juve

Arrivano aggiornamenti importanti su Douglas Costa, uscito nella ripresa per infortunio. Ecco le novità sul brasiliano

Nulla di grave per Douglas Costa, la Juve può tirare un sospiro di sollievo. Niente infortunio per il fantasista brasiliano in forza ai bianconeri.

Il giocatore ha abbandonato il campo al 71′ di Parma-Juve per crampi, e le sue condizioni non preoccupano lo staff.