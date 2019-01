Infortunio Duncan, un problema muscolare ha costretto il centrocampista del Sassuolo a lasciare il campo: al suo posto entra Bourabia

Al 28′ del secondo tempo, Alfred Duncan esce per far spazio a Mehdi Bourabia. Il centrocampista del Sassuolo è uscito nella sfida contro l’Inter a San Siro per un sospetto infortunio muscolare. Appena uscito dal terreno di gioco, De Zerbi è andato ad assicurarsi delle condizioni del neroverde. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul suo infortunio.