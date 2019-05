Infortunio Dzeko: in dubbio per Genoa-Roma

L’attaccante della Roma ko, non presente oggi all’allenamento con la squadra. Infortunio Dzeko: è a rischio per il Genoa

Allarme Dzeko in casa Roma. Il centravanti titolare dei giallorossi non si è allenato con la squadra ed è in dubbio per la sfida del fine settimana contro il Genoa. Problema alla caviglia per il bosniaco che potrebbe non essere a disposizione di Ranieri. Infortunio Dzeko: le ultime.

Dzeko non si è allenato con il gruppo a causa di una botta alla caviglia subita ieri. La situazione non sembra essere altamente preoccupante ma le condizioni del calciatore saranno monitorate nelle prossime ore. Se non dovesse farcela è pronto Schick.