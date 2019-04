Infortunio El Shaarawy: a rischio per Inter-Roma

Il Faraone è in dubbio per la partita di sabato. Infortunio El Shaarawy: noie muscolari per l’attaccante della Roma

L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, rischia di saltare la gara di San Siro contro l’Inter, in programma sabato sera. Una gara probabilmente decisiva per le ambizioni europee della Roma. Claudio Ranieri potrebbe rinunciare a un elemento importante. Infortunio El Shaarawy: le ultimissime.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore ex Milan si è fermato per un problema muscolare Stephan El Shaarawy e ha svolto una seduta personalizzata. Problemi di natura muscolare dunque per l’attaccante che è da considerare a rischio per la gara di sabato contro l’Inter. La giornata di domani sarà decisiva.