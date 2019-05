Infortunio Faragò: l’esterno del Cagliari ko in allenamento. Difficile vederlo in campo contro il Napoli: le ultimissime

Rolando Maran ritrova tre elementi: «In gruppo Luca Pellegrini e Filippo Romagna, rientrati a Cagliari dopo lo stage con la Nazionale a Coverciano; anche Luca Cigarini, smaltito il problema al collo, si è allenato regolarmente». Problemi invece per Faragò e anche per Joao Pedro, entrambi in dubbio per il Napoli. Infortunio Faragò: le ultime.

Questo il comunicato del Cagliari: «Si è fermato Paolo Faragò, che nella seduta di oggi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo all’anca sinistra». L’esterno è in dubbio per la trasferta di Napoli in programma domenica prossima.