Infortunio Gabbiadini, le condizioni dell’attaccante della Samp

Infortunio Gabbiadini, le condizioni dell’attaccante che tiene in apprensione Roberto D’Aversa. Le ultime da casa Sampdoria

Non solo Ernesto Torregrossa, che non è mai stato veramente a disposizione al massimo della forma fisica per Roberto D’Aversa, apprensione anche per Manolo Gabbiadini. L’attaccante della Sampdoria è a rischio per la trasferta di Salerno.

A quanto riporta Tuttosport, Gabbiadini ha accusato un problema nell’allenamento di ieri a Bogliasco. Si è fermato per tempo, ma le sue condizioni verranno valutate sia nella rifinitura di oggi che, qualora si decidesse per convocarlo lo stesso, nella mattinata di domani prima della consegna della distinta delle formazioni ufficiali.