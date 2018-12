Infortunio Gervinho, esce in Milan-Parma: le sue condizioni

Infortunio Gervinho, esce per precauzione l’attaccante ivoriano in Milan-Parma: le condizioni fisiche dell’ivoriano

Infortunio Gervinho, l’attaccante ivoriano del Parma si fa male nel lunch-match contro il Milan e lascia anzitempo il terreno di gioco di San Siro. Partita ricca di intensità ed episodi quella delle 12.30 al Giuseppe Meazza tra Milan-Parma. Le formazioni allenate da Gattuso e D’Aversa si giocano lo scontro diretto in classifica nel consueto match all’ora di pranzo che fa da antipasto alla ricca domenica calcistica.

Dopo il gol del vantaggio targato Inglese al minuto 49, l’attaccante ivoriano del Parma ha allertato la panchina per un problema fisico. Il fastidio al retto femorale della coscia destra ha costretto Gervinho a chiedere il cambio: al suo posto è entrato Ciciretti al minuto 61 e in panchina gli è stata applicata immediatamente la fasciatura a protezione della coscia destra. Questo il commento a fine partita di D’Aversa ai microfoni di Dazn in merito al problema dell’ivoriano durante la gara contro il Milan: «Condizioni di Gervinho? Negli ultimi dieci minuti del primo tempo continuava a fare stretching, è stato intelligente a non aggravare la situazione dopo aver sentito il fastidio a fine primo tempo e abbiamo deciso di toglierlo dal campo».