Infortunio Handanovic, si avvicina il rientro nella sfida con la Juventus

Infortunio Handanovic, si avvicina il rientro del portiere sloveno. Ieri allenamento ok, c’è la disponibilità da parte del portiere

Samir Handanovic ci sarà. Le sensazioni sono più che positive, l’ultimo allenamento di ieri è stato decisivo: come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero uno sloveno ci sarà nel match con la Juventus.

La disponibilità da parte del giocatore c’è, a livello psicologico non ci sono problemi: l’estremo difensore nerazzurro tornerà in campo per una delle sfide più importanti della stagione.