Infortunio Iago Falque, ecco i tempi di recupero dello spagnolo

Infortunio Iago Falque, lo spagnolo si è recato a Vigo per le cure alla lesione della coscia. Rischia uno stop di più di 30 giorni

Il Torino ha perso Iago Falque prima del match di sabato scorso contro la Juventus. Mazzarri è quindi costretto a rinunciare a una pedina fondamentale per la sua scacchiera e rischia di doverlo fare per più di 30 giorni.

È questo il lasso di tempo che TuttoSport indica come periodo ai box dello spagnolo, che, intanto, si è recato a Vigo per le cure del caso e ci resterà per un paio di giorni.