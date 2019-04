Infortunio Ilicic: fastidio al ginocchio, in dubbio contro l’Empoli?

L’Atalanta affronterà lunedì sera l’Empoli ma potrebbe farlo senza Josip Ilicic: lo sloveno ha accusato un fastidio al ginocchio

Fantallenatori di tutta Italia in allarme. Josip Ilicic potrebbe saltare la sfida di lunedì sera contro l’Empoli per un fastidio al ginocchio. Lo sloveno non si è allenato, come recita il report diramato dalla società nerazzurra sul proprio sito ufficiale, per un fastidio al ginocchio ed è in leggero dubbio per il match contro i toscani, le sue condizioni verranno comunque monitorate nei prossimi allenamenti.

Ecco il report ufficiale del club orobico: «I nerazzurri, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, hanno ripreso questo pomeriggio ad allenarsi sul campo numero cinque del centro Bortolotti di Zingonia. Una lunga seduta d’allenamento per preparare la gara contro l’Empoli, in programma allo stadio di Bergamo lunedì alle 20,30. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Ilicic (fastidio ginocchio sinistro), Toloi e Varnier. Domani allenamento a porte chiuse».