Rientro in campo per l’attaccante azzurro. Infortunio Insigne: il folletto napoletano recuperato per il Cagliari

Lorenzo Insigne si prepara al ritorno in campo. L’attaccante del Napoli, assente a Frosinone per un problemino fisico, tornerà a disposizione di Carlo Ancelotti nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Come riferito dal sito del Napoli, il giocatore azzurro è tornato a lavorare in gruppo. Infortunio Insigne: le ultime.

«Insigne ha svolto sessione completa tranne il minitorneo finale. Differenziato sul campo 3 per Diawara». Insigne dunque è pronto a tornare tra i convocati, poi la decisione finale sull’ingresso in campo dal 1′ minuto spetterà naturalmente a Carlo Ancelotti.