Infortunio Insigne: ko in allenamento, salta Roma-Napoli

Problemi per l’attaccante del Napoli. Contrattura all’adduttore per il calciatore. Infortunio Insigne: salta la Roma

Ancora un problema fisico per Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli stava recuperando da un infortunio ed era pronto a tornare in campo con la Roma ma un nuovo problema fisico impedirà al calciatore azzurro di scendere in campo con i giallorossi, domenica prossima. Infortunio Insigne: problema all’adduttore per il calciatore del Napoli che non ci sarà contro la Roma. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: «Insigne ha interrotto l’allenamento per una contrattura muscolare all’adduttore della coscia destra». Nuovi problemi dunque per Ancelotti: contro il Napoli spazio a Mertens in coppia con Arek Milik.