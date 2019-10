Infortunio Joao Felix, confermata la distorsione. Il comunicato dell’Atletico

L’Atletico Madrid ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare i tifosi sulle condizioni di Joao Felix dopo l’infortunio

Tegola per l’Atletico Madrid di Diego Simeone: gli esami clinici hanno confermato la distorsione della caviglia per Joao Felix. L’attaccante portoghese aveva lasciato il campo per infortunio contro il Valencia.

Di seguito il comunicato: «Joao Felix ha subito una distorsione di II° grado del legamento laterale esterno della caviglia destra». Non ci sono ancora certezze sui tempi di recupero del colchonero.