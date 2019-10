Infortunio Kalinic: l’attaccante croato chiede il cambio dopo un contrasto di gioco con Murillo. Entra Dzeko

Incredibile la sfortuna in casa Roma. Dopo sei minuti Bryan Cristante ha chiesto il cambio per un guaio muscolare, mentre sul finire del primo tempo Nikola Kalinic è uscito per un duro contrasto di gioco con Murillo.

L’attaccante croato ha provato a rimanere in campo dopo le cure dei medici ma sentiva troppo male. Immediato quindi il cambio con Edin Dzeko.